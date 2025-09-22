Заслуженный артист Украины оказался в больнице: его состояние ухудшается

Дмитрий Завадский

Заслуженный артист Украины, актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Завадский попал в больницу.

О тяжелом состоянии знаменитости сообщили его коллеги. В частности, актер Павел Скороходько 21 сентября рассказал в своем Facebook, что Дмитрий Завадский оказался в больнице с подозрением на инсульт. Врачам не удавалось стабилизировать состояние звезды театра и кино. Актеру становилось только хуже.

"Актер театра им. Ивана Франко, гений дубляжа Дмитрий Завадский в больнице. По состоянию на первую половину дня, у него было подозрение на инсульт. Только что стало известно, что ему стало хуже. К сожалению, точного диагноза, как и его текущего состояния, я не знаю", - сообщил Павел Скороходько.

Антонина Хижняк тоже рассказала о состоянии Дмитрия Завадского / © instagram.com/tonya_actress

Впоследствии актриса Антонина Хижняк раскрыла подробности о состоянии Дмитрия Завадского. К сожалению, у артиста таки случился инсульт. Сейчас он находится в больнице. Тем временем коллеги артиста собирают средства на его лечение и просят неравнодушных присоединиться к сбору.

"Этот голос вы слышите в каждом фильме, мультике, сериале. Дмитрий Завадский - легенда украинского дубляжа и талантливый актер. К сожалению, у него случился инсульт. Дубляжным сообществом мы собираем средства на лечение и очень просим поддержки для нашего коллеги", - обратилась к пользователям артистка.

