За кулисами "Мира наизнанку": Дмитрий Комаров покажет, как снимались довоенные выпуски программы

Ведущий проекта Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев поделятся историями со съемок, перевернувшими их представления об опасных путешествиях



Сегодня, 25 августа, в 19:30 на "1+1 Україна" выйдет эксклюзивный выпуск тревел-шоу "Мир наизнанку" о закулисье съемочного процесса. Недавно на телеэкранах завершился колумбийский сезон программы, снятый до полномасштабного вторжения. Теперь зрителям покажут моменты из не попавших в эфир экспедиций сразу из трех стран – Колумбии, Эквадора и Пакистана. Это последние страны, где побывала команда проекта до 24 февраля 2022 года.

Кадры из программы "Мир наизнанку"

Кадры из программы "Мир наизнанку"





"Когда мы начали готовить этот выпуск, я подумал о том, что во всех этих странах происходят войны. Войны разные. В Эквадоре воюют жители племен. В Пакистане продолжаются несколько вооруженных конфликтов. В Колумбии – войны наркокартелей. Мы поговорим о том, как мы воспринимали эти войны тогда и как смотрим на них сегодня. Полномасштабное вторжение России в Украину не только заставило нас прервать съемки колумбийского сезона, но и переосмыслить события, которые происходили с нами много лет. Мы изменились, наша жизнь не будет такой, как раньше. Ценности остаются неизменными, и добро обязательно восторжествует зло", – рассказал Дмитрий Комаров.

Кадры из программы "Мир наизнанку"

В программе покажут самые интересные кадры, не попавшие в основные выпуски. Дмитрий Комаров поделится опытом рискованных съемок в Пакистане – тогда для безопасности команды "Мира наизнанку" местные власти привлекли 800 солдат регулярной армии. Ведущий также откроет зрителям организационные моменты съемок. Он расскажет, как во время подготовки репортажа ему удалось собрать вместе героев из отдаленных поселений Амазонии без мобильной связи. А оператор Александр Дмитриев вспомнит случай, когда испытал себя в роли ведущего проекта среди эквадорских джунглей. Что из этого вышло – покажут в сегодняшнем выпуске.

Кадры из программы "Мир наизнанку"





Кроме того, команда проекта вспомнит самые курьезные случаи в их экспедициях. Например, Александр Дмитриев расскажет, как он нечаянно проглотил колумбийский изумруд, собиравшийся подарить жене.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Дмитрий Комаров находится в Украине и снимает преступления российских окупантов на украинской земле.

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