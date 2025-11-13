Завадюк показал свою роскошную квартиру изнутри, которую арендует в центре Киева за более чем тысяча долларов

Владимир Завадюк / © instagram.com/zavaduk

Известный украинский продюсер Владимир Завадюк показал свою роскошную квартиру изнутри.

Знаменитость живет в центре Киева. Продюсер жилье арендует. Как говорит Завадюк на проекте "По хатах", пока он не хочет вкладывать средства в собственное жилье. Знаменитость предпочитает тратить заработанное на обучение и развитие. Однако продюсер отмечает, что собственное жилье у него обязательно будет, но просто не сейчас.

Кухня-гостиная Владимира Завадюка / © скриншот с видео

"Я живу здесь с начала большой войны. Я арендую эту квартиру. Предыдущую тоже арендовал. Я просто считаю, что классно вкладывать деньги в обучение, бизнес, стартапы, развитие, но точно, на данном этапе для меня, не в жилье. Безусловно, когда-то оно у меня появится. Но это будет не сегодня, не завтра и точно не через какое-то время", - делится продюсер.

Владимир Завадюк арендует квартиру за более чем тысяча долларов. Конкретную цену знаменитость называть не стал. Он говорит, что эта сумма для кого-то может быть слишком большой.

Кабинет Владимира Завадюка / © скриншот с видео

"Цена аренды, она выше тысячи долларов. Я бы не хотел вдаваться в конкретные суммы, потому что я считаю, что это может кого-то триггерить. Для кого-то это может быть не окей", - делится продюсер.

Терраса Владимира Завадюка / © скриншот с видео

Квартира Владимира Завадюка достаточно просторная, хоть и компактная. В частности, дом является двухэтажным. На первом этаже сразу встречает большая кухня, которая одновременно является и гостиной. Также там есть терраса, с которой виднеется исторический Подол. Как говорит продюсер, вид из окна - это изюминка квартиры.

Что же касается недостатков, то знаменитость говорит, что это высокий этаж. Особенно продюсера это смущает, когда надо спускаться в укрытие.

Спальня Владимира Завадюка / © скриншот с видео

На втором этаже у Владимира Завадюка спальня. Также там есть ванная комната и его личный кабинет.

Ванная Владимира Завадюка / © скриншот с видео

Кстати, в квартире есть еще одна особая изюминка. Владимир Завадюк обожает декорировать и стилизовать все. Поэтому, в квартире сразу чувствуется дизайнерский вкус. Кстати, практически все декоративные вещи - это от украинских художников.

Гардеробная Владимира Завадюка / © скриншот с видео

