Заворотнюк, Фриске, Престон и другие: известные звезды-женщины, которые умерли от рака

Рак – серьезная и коварная болезнь, которая не жалеет никого. Каждый год у миллионов людей диагностируют заболевание. Знаменитости не исключение.

К сожалению, многие люди, которые заболели раком, уходят из жизни. Сегодня, 30 мая, стало известно, что умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая боролась со злокачественной опухолью головного мозга четвертой стадии.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об известных зарубежных звездах-женщинах, жизнь которых забрал рак.

Жанна Фриске

Российская певица страдала от глиобластомы – неоперабельная опухоль головного мозга. О тяжелой болезни артистки стало известно в январе 2014 года. Недуг у исполнительницы развился после родов.

Жанна Фриске

Долгое время Фриске лечилась. Она обращалась за помощью к врачам в США и Германии. С лета 2014 года певица стала чувствовать себя лучше и проходила курс реабилитации. Впрочем, в 2015 году Фриске снова вернулась к лечению, но уже в России. Состояние певицы стало ухудшаться. Последние три месяца жизни она провела в коме, а вечером, 15 июля, 2015-го в возрасте 40 лет умерла.

Келли Престон

Жена актера Джона Траволты, американская актриса Келли Престон страдала от рака молочной железы. Болезнь знаменитости держали в тайне и не сообщали о ней публике. Длительных два года Престон лечилась в США в различных медицинских онкологических центрах. Однако 12 июля 2020-го актриса ушла из жизни в возрасте 57 лет.

Келли Престон / Фото: Associated Press

Анастасия Заворотнюк

Российская актриса умерла 30 мая в возрасте 53 лет. У артистки был такой же недуг, как и у Жанны Фриске. Заворотнюк страдал от злокачественной опухоли головного мозга четвертой стадии. Болезнь актрисы официально подтвердили только в 2020 году. В течение пяти лет Анастасия Заворотнюк лечилась, но недуг оказался сильнее.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Кэт Дженис

У американской певицы, автора хита Dance You Outta My Head в 2022 году диагностировали саркому. Артистка перенесла операцию и приступила к курсу химиотерапии. В феврале этого года Дженис умерла. Певица ушла из жизни в возрасте 31 года.

Кэт Дженис / Фото: instagram.com/cat.janice

Любовь Полищук

У российской актрисы в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание. Артистка страдала от саркомы позвоночника. В России Полищук делали операцию. Тогда ей удалили часть хребта. Впоследствии она лечилась в израильской клинике, но это не принесло результатов. Наконец, в 2006 году, Любовь Полищук, несмотря на тяжелую болезнь, вернулась на съемочную площадку и сыграла свою последнюю роль в скандальном сериале "Моя прекрасная няня". Последние месяцы жизни актриса употребляла сильные обезболивающие препараты. От пребывания в больнице Полищук отказалась и провела время с родными. Умерла актриса 28 ноября 2006 года. Ее не стало в возрасте 57 лет.

Любовь Полищук / Фото: kino-teatr.ru

Тина Тернер

Американская певица умерла в возрасте 83 лет от осложнений, которые вызвало онкозаболевание. В 2016 году в артистки диагностировали рак кишечника. Она лечилась гомеопатическими средствами, которые привели к повреждению почек и почечной недостаточности. В апреле 2017 года Тернер пересадил почку. Хотя операция прошла успешно, но ее организм не принимал новый орган, из-за чего она страдала от многих болезней. Наконец, Тина Тернер 23 мая 2023 года ушла из жизни.

Тина Тернер / Фото: Associated Press

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