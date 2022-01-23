Зажигательный скрипач-виртуоз и новые тренеры: каким был первый выпуск "Голосу країни-12"

Звездные тренеры уже выбрали первых участников в свои команды.

В это воскресенье на "1+1" состоялся первый эфир 12-го сезона вокального проекта "Голос країни", лозунг которого "Так звучит твоя страна".

Открыло первый эфир выступление звездных наставников. Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук, Потап и Оля Полякова растрогали, спев на одной сцене хит группы "Скрябин" – "Старі фотографії". Во время выступления на экране были их детские фото.

Также звездные тренеры признались, кого хотят в свою команду. Так, Полякова поделилась, что ждет народных героев, а DOROFEEVA ищет смелых и искренних людей, которые изменят мир и музыку к лучшему. Со своей стороны, Потап в поиске вокалистов, с которыми сможет и дальше сотрудничать. А Вакарчук надеется, что в этом сезоне будет много хорошей музыки.

В первый день слепых прослушиваний за место в проекте сражались 11 певцов из народа.

Так, первым спел перед зрителями и тренерами Евгений Бичасный. 26-летний житель Херсона исполнил хит группы Bee Gees — Stayin' Alive. Женя удивил тренеров, мастерски воспроизведя голос солиста коллектива и попал в команду DOROFEEVA.

Следующей вышла на сцену вокалистка Елена Чукаленко из Киева. Девушка ошеломила не только голосом, исполнив хит Кароль и Саниной "Вільна", но и своим даром. Как оказалось, участница – ромской национальности. Девушка погадала на будущее звездным тренерам. Так, по ее словам, Полякову ждет мировой хит, Дорофееву – изменения к лучшему, а Потапа – рождение малыша. Елена развернула все кресла и продолжает участие в проекте в команде Оли Поляковой.

Среди участников первого выпуска также Михаил Николаенко. 21-летний житель Днепра преподает в филармонии и учит вокалу детей от трех до десяти лет. Парень пришел на шоу, чтобы набраться нового опыта и поделиться со своими учениками. Михаил спел песню группы "Океан Эльзы" – "Дівчина з іншого життя". Впрочем, к сожалению, ему не удалось развернуть ни одно кресло. Несмотря на это, участник все же попал в следующий этап. Так, в этом году впервые в истории шоу есть пятая команда "Другий шанс". Народным тренером стал меценат Андрей Мацола и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Именно эта команда дает шанс продолжить участие в проекте и сразиться за победу участникам, к которым не развернулись тренеры на главной сцене, или тем участникам, которые прекратят борьбу в следующих этапах шоу. Зарицкая и Мацола оценили пение и решили дать ему второй шанс.

Четвертой вышла на сцену "Голосу" крымская татарка Алие Хаджабадинова. Девушка, начавшая карьеру певицы на полуострове, вынуждена из-за оккупации Крыма переехала в Киев. В шоу исполнительница спела народную песню, ошеломила своим голосом и красотой и попала в команду Святослава Вакарчука.

Следующим продемонстрировал свой талант Ярослав Гавянец. 29-летний участник рассказал, что с детства мечтал о сцене и после школы поступил на факультет драматического театра и кино. Однако не доучился – вступил в ряды ВСУ, а затем отправился в АТО. Во время защиты Донецкого аэропорта в 2015 году попал в плен. Киборг получил свободу и признается: период психологической реабилитации у него длится до сих пор. Ярослав пришел на "Голос країни", чтобы осуществить свою детскую мечту – быть на сцене, ведь именно театр и пение – это то, где бы он был, если бы не война. На "слепых прослушиваниях" участник спел трек "Тебе це може вбити" группы СКАЙ. Воин оказался в команде Оли Поляковой.

Также в первом выпуске "Голосу країни-12" выступила Инесса Грицаенко. Девушка много лет поет и не в первый раз штурмует вокальную сцену. Переехав в столицу в 14 лет, Инесса начала выступать в разных клубах, чтобы заработать на жизнь. Тем не менее, всегда мечтала о самой большой музыкальной сцене страны. На сцене "Голосу" девушка подарила неожиданное джазовое звучание одному из самых популярных хитов в прошлом году — "Гуси". Интересно, что ее сестра аккомпанировала певице на саксофоне. Тренеры оценили выступление талантливых сестер, а выбрали они наставницей DOROFEEVA.

Далее на сцену вышел Дмитрий Ротькин, работающий певцом на круизных лайнерах. За всю свою карьеру 35-летний одессит объездил почти весь мир. Впрочем, сложность такой работы в том, что мужчина очень редко бывает дома. Дмитрий очень скучает по семье, особенно по своему ребенку. На слепых прослушиваниях участник сыграл на скрипке и исполнил хит Чака Берри – Johnny B Goode. Ему удалось развернуть кресла Оли Поляковой и DOROFEEVA, к которой и пошел в команду.

Попробовала свои силы и Ярина Солоненко. 21-летняя девушка работает консультантом в магазине одежды. Ей нравится работа, но Ярина понимает, что ее душа лежит к пению. Именно поэтому она пришла на "Голос країни". На сцене Солоненко сыграла на бандуре и спела хит Кристины Соловий – Fortepiano. К сожалению, участнице не удалось развернуть ни одно тренерское кресло. Наставники пригласили девушку еще раз на шоу, но уже продемонстрировать больше свой голос, чем игру на инструменте.

Пришел на вокальное шоу и Павел Нажига. Ночью 26-летний житель Черновцов работает ведущим в двух караоке, а также поет в трех ресторанах. Парень работает без выходных ради своей семьи, у молодого папы есть двое детей. Шоу для исполнителя – это шанс покончить с тяжелой ночной работой и делиться со слушателями своим творчеством. Чтобы мечта стала реальностью, Павел подготовил для "слепых" хит Jah Khalib – "Лейла". На первой минуте вместе нажали кнопки Полякова и Дорофеева. Также не устоял перед таким голосом и Потап. В результате Нажига пошел в команду ПТП.

Посетила "Голос країни" и фольклорная группа GG ГуляйГород. Участницы Настя и Ирина познакомились во время учебы на фольклористов. Они собирали старинные песни, давали им новую жизнь. Для того чтобы добавить своему творчеству электронное звучание – решили позвать современного музыканта, так нашли Андрея. Сейчас группа популяризирует украинскую песню в мире и выступает на фольклорных фестивалях в Польше, Франции, Греции, Германии и даже в Индии и Африке. На сцене проекта группа спел трек "Веснянка" в современной обработке. Несмотря на то, что ни один тренер не выбрал группу в свою команду, GG ГуляйГород продолжает участие в "Голосі країни". Им предоставили "Другий шанс" Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

"Для нас честь, что вы будете в нашей команде. Сейчас это очень модный и современный виток – сочетание фольклора не только с электронной музыкой, но и с национальными инструментами. Я тоже фанатка такой музыки и группа KAZKA тоже прославляет Украину в таком стиле. Поэтому, поработаем, для нас это будет удовольствие", – прокомментировала Зарицкая.

Последней вышла на сцену Анна Киндзерская. 31-летняя женщина приехала из Нежина. Исполнительница спела хит Shouse – Love Tonight и сыграла на фортепиано. Свое выступление участница посвятила своей маме, пожертвовавшей карьерой певицы ради семьи и воспитавшей 8 детей. Певица настолько ошарашила наставников своим пением и игрой, что звезды устроили за нее настоящую борьбу. Но своим тренером Аня выбрала фронтмена группы "Океан Эльзы", отметив, что именно к Вакарчуку лежит ее душа.

Кроме того, во время выпуска стал известен подарок триумфатора шоу. Так, впервые в истории проекта победитель получит главный музыкальный суперприз от Андрея Мацолы. Партнер шоу подарит исполнителю песню, клип и ротацию в медиа. Также победитель получит в подарок квартиру в Киеве.

Следующий эфир состоится в воскресенье, 30 января.

Полные выпуски "Голосу країни" смотрите на 1+1 video.

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