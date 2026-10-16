"Зазвездилась": Кристина Соловой резко высказалась об организаторах концерта памяти Степана Гиги

Кристина Соловой

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Украинская певица Кристина Соловой объяснила, почему не выступила на концерте памяти Степана Гиги и рассказала о некорректном поведении организаторов музыкального вечера.

Исполнительница утверждает, что сначала получила приглашение присоединиться к происшествию. Она предварительно согласилась на предложение. Однако после этого организаторы надолго исчезли из ее радаров. Почти два месяца никаких подробностей предстоящего выступления не обсуждали. Со временем певица неожиданно увидела свое имя на афише. Такой подход возмутил Кристину, потому что важные детали участия с ней никто не согласовывал.

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«Они поступили очень некорректно. Они меня пригласили. Да, мне интересно. В сущности, я согласилась. Они пропали на два месяца и потом бахнули меня на афишу», — поделилась артистка в интервью проекту Ti SAMI звезды.

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По словам Соловой, до момента публикации афиши стороны так и не договорились о дате ее выступления, техническом райдере и других организационных вопросах. Поэтому предварительное согласие певицы не означало окончательного подтверждения участия в концерте. Кристина также предположила, что после появления ее имени среди участников могла оказаться в неудобном положении: отказ от выступления мог бы спровоцировать обвинения в звездности.

«Они типа так: Кристина отказалась! И почему она отказалась? Ах, она же такая, завиздила… Разбойница», — с иронией заметила исполнительница.

В то же время Кристина подчеркнула, что ее решение не имеет ничего общего с отношением к творчеству Степана Гиги. Певица уважает музыкальное наследие артиста, однако считает неприемлемой ситуацию, когда имя исполнителя появляется в списке участников без должного согласования.

Ранее Соловей уже публично объясняла, почему не будет участвовать в музыкальном вечере, посвященном памяти легендарного певца.

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«Чрезвычайно уважаю творчество Степана Гиги и уважаю его творческое наследие. Но мне не было известно, что организаторы меня прибавили как участницу. Поэтому в мероприятии я не участвую», — заявляла артистка.

Напомним, концерт памяти народного артиста Украины Степана Гиги прошел 28 марта 2026 года в киевском Дворце спорта.

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