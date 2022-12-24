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Зеленская рассказала, куда пошли 11 миллионов грн за авто Меркьюри, проданное Андреем Данилко

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Зеленская рассказала, куда пошли 11 миллионов грн за авто Меркьюри, проданное Андреем Данилко

Андрей Данилко

Первая леди поделилась, как артист распорядился полученными денежными средствами.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, куда актер Андрей Данилко потратил 11 миллионов гривен, полученных после продажи легендарного Rolls-Royce, принадлежавшего Фредди Меркьюри.

Как рассказала Зеленскаz на странице в Instagram, все полученные средства Данилко передал на благотворительность. Артист направил их на проект Superhumans, в рамках которого во Львове строят реабилитационный центр для протезирования взрослых и детей, осуществление операций по реконструкции изувеченых частей тела, а также лечение посттравматического стрессового расстройства.

"Вы могли видеть эту новость: на лондонском аукционе "Сотбис" за эквивалент 11 млн гривен продали автомобиль Фредди Меркьюри, который в последние годы принадлежал нашему Андрею Данилко. Но это совсем не о шоу-бизе: все вырученные средства Андрей направил на проект Superhumans, амбассадором которого стал недавно, так же как Монатик и Маси Найем", — рассказала первая леди.

Также Зеленская подробнее рассказала об этом реабилитационном центре, который сейчас строят во Львове:

"Это беспрецедентное в Украине заведение должно полностью восстанавливать украинцев после пережитого на войне. Возвращать то, что пытался отобрать агрессор: здоровье, способность, возможности. Сейчас ради этого мы отправляем наших травмированных соотечественников за границу. Но вскоре все лучшие мировые практики будут доступны в Украине", — заверила первая леди.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Андрей Данилко продал легендарный автомобиль солиста Queen Фредди Меркьюри Rolls-Royce. Эту машину украинский артист приобрел много лет назад. Ранее Данилко рассказал, почему когда-то купил этот автомобиль и почему решил его продать.

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Дата публикации
Просмотры
3348
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