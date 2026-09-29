Зеленский отреагировал на петицию о лишении Потапа звания "заслуженного": что решил президент

Потап, Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию по поводу лишения одиозного рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап, почетного звания «Заслуженный артист Украины».

Ответ главы государства был обнародован на сайте электронных петиций. Обращение, инициированное Екатериной Таран, набрало 25 895 голосов за необходимые 25 тысяч.

Реклама

В ответе Зеленский отметил, что звание «Заслуженный артист Украины» является государственной наградой. По законодательству лишение государственной награды возможно, в частности, по обвинительному приговору суда или по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении соответствующих санкций.

Реклама

Президент также подчеркнул, что материалы по применению санкций должны содержать достаточные сведения и факты, подтверждающие наличие предусмотренных законом оснований.

Потап / © instagram.com/realpotap

Учитывая это, Владимир Зеленский направил петицию премьер-министру Украины Сергею Корецкому и временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Александру Покладу. Он попросил компетентные органы проработать поднятый в обращении вопрос в соответствии с законодательством.

«Учитывая изложенную упомянутую петицию, мною направлена Премьер-министру Украины С.Ф. Корецкому и временно исполняющему обязанности Председателя Службы безопасности Украины генерал-майору А.В. Залежу с просьбой в соответствии с компетенцией проработать поднятый в петиции вопрос в установленном законодательством порядке», — говорится в ответе президента.

Автор петиции просила проверить публичную деятельность Потапенко, в частности, его высказывания, творчество и сотрудничество с представителями России. В то же время в самом обращении указано, что проживание и профессиональная деятельность за пределами Украины сами по себе не являются основанием для лишения государственной награды.

Реклама

Таким образом, решение о лишении Потапа звания «Заслуженный артист Украины» не принято — вопрос передали на обработку Кабмину и СБУ.

Напомним, в сентябре этого месяца за Потапа также взялся «Миротворец» — почему его внесли в базу и что он выдал о своем выезде из Украины.

Новости партнеров

Новости партнеров