Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете концертов российских звезд

Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете концертов российских звезд

Глава государства рассмотрел электронную петицию.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию Игоря Кондратюка, касающуюся запрета концертов российских звезд.

Политик отметил, что есть "черный список" Минкульта, которым запрещается концертная деятельность на территории Украины определенных российских звезд. Туда вносятся те артисты, которые создают угрозу национальной безопасности.

"Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины", – сообщается на сайте сайт Офиса Президента.

Кроме того, Зеленский отметил, что направил петицию премьер-министру Украины, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины и главе Службы безопасности Украины с просьбой проработать внесенные предложения.

Отметим, Игорь Кондратюк создал электронную петицию, в которой требует запретить выступления российских звезд в Украине.

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