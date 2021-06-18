Зеленский приехал в Национальную Филармонию на прощание с Чапкисом

Зеленский возложил цветы и подошел к родным Чапкиса, которым, скорее всего, выразил сожаление.

На прощание с легендарным украинским хореографом Григорием Чапкисом, которого не стало 13 июня вечером, в Национальную Филармонию Украины 18 июня приехал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает журналист ТСН.ua с места прощание.

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Как передает журналист ТСН.ua, президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком возложил цветы к гробу Чапкиса, после этого он подошел к родным легендарного артиста и ушел. Интервью давать журналистам президент отказался.

Сейчас, как сообщает журналист ТСН.ua, на церемонии прощания увеличилось количество присутствующих. В холле, где происходит прощание, поставили столик с большой книгой, где люди оставляют воспоминания о Чапкисе.

ТСН.ua

Напомним, 18 июня специально из США в Киев прилетел сын Григория Николаевича, танцовщик Грег Чапкис, чтобы провести отца в последний путь. Церемония прощания длится с 11 по 13 часов. Далее Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище. Там, предварительно прощание запланировано на 13 и продлится до 15 часов.

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Как сообщалось, сын танцовщика Грег сообщил, что причиной смерти Григория Чапкиса стала старость.

У филармонии сегодня ожидают увидеть родных Григория Чапкиса, участников и судей проекта "Танцы со звездами" и других коллег по шоу-бизнеса. Большинство из них сразу после трагического известия опубликовали свои фото со знаменитостью и поделились воспоминаниями. В частности Леся Никитюк, Наталья Могилевская, Влад Яма и еще десятки других людей.

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