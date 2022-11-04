Зеленский рассмотрел петицию о запрете творческой деятельности россиян в Украине: какое принял решение

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гражданам страны-агрессора осуществлять любую творческую деятельность на территории Украины.

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию о запрете творческой деятельности гражданам России на территории Украины.

Об этом идет речь на официальном сайте электронных петиций.

В частности, президент Украины поддержал соответствующий запрет и поручил премьер-министру Шмыгалю проработать вопросы, поднятые автором петиции – продюсером Анастасией Клименко.

Отметим, что в августе на сайте официального Интернет-представительства президента Украины появилась электронная петиция о запрете гражданам РФ творческой деятельности на территории Украины. В тексте говорилось, чтобы российские деятели искусства не могли осуществлять деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом. Также предлагается запретить трансляцию на украинских телеканалах телевизионного и киноконтента, созданных с участием россиян. Автор петиции отметила, что следует ограничить распространение продуктов российской культуры.

Напомним, в Украине действует "черный список" Минкульта, куда внесены деятели искусств, угрожающие национальной безопасности страны. Им запрещено въезжать в Украину, а также осуществлять творческую деятельность. Фильмы, в которых играют соответствующие люди, не могут транслироваться в эфирах украинских телеканалов.

Также в Украине запрещено включать музыку российских артистов в общественных местах. Кроме того, власти ввели санкции против звезд-путинистов, поддержавших развязанную Россией войну.

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