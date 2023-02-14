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Земфира красноречиво отреагировала на то, что в России ее признали "иноагентом"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
503
Время на прочтение
1 мин
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Земфира красноречиво отреагировала на то, что в России ее признали "иноагентом"

Земфира / Фото: facebook.com/zemfiraramazanova

Артистка рассказала, как себя чувствует.

Российская певица Земфира отреагировала на то, что в России ее внесли в список "иноагентов".

В частности, исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку. Впрочем, артистка отметила, что незачем расстраиваться, и она хорошо себя чувствует.

Земфира добавила, что желает, лишь бы скорее наступил мир.

"Приветствую! С Днем святого Валентина. Спасибо за поддержку. Со мной все хорошо, чего и вам желаю. И мира, конечно. Ваша певица", — прокомментировала Земфира.

© instagram.com/zemfiralive
Фото: instagram.com/zemfiralive

Артистка также посмеялась над тем, что она "иноагент", добавив к своему посту соответствующее уведомление.

"Настоящий материал изготовлен и распространен иностранным агентом Рамазановой Земфирой Талгатовой. 18+", — добавила к посту звезда.

Напомним, на днях Земфира пополнила список "иностранных агентов". Артистку наградили таким статусом из-за того, что она открыто выступает против войны в Украине.

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Дата публикации
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