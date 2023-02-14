Земфира красноречиво отреагировала на то, что в России ее признали "иноагентом"

Артистка рассказала, как себя чувствует.
Российская певица Земфира отреагировала на то, что в России ее внесли в список "иноагентов".
В частности, исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку. Впрочем, артистка отметила, что незачем расстраиваться, и она хорошо себя чувствует.
Земфира добавила, что желает, лишь бы скорее наступил мир.
"Приветствую! С Днем святого Валентина. Спасибо за поддержку. Со мной все хорошо, чего и вам желаю. И мира, конечно. Ваша певица", — прокомментировала Земфира.
Артистка также посмеялась над тем, что она "иноагент", добавив к своему посту соответствующее уведомление.
"Настоящий материал изготовлен и распространен иностранным агентом Рамазановой Земфирой Талгатовой. 18+", — добавила к посту звезда.
Напомним, на днях Земфира пополнила список "иностранных агентов". Артистку наградили таким статусом из-за того, что она открыто выступает против войны в Украине.
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