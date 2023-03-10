Земфира метко высмеяла российскую власть в нецензурной песне: "Научим тебя, с*ка, родину любить"

Российская певица Земфира выпустила новую ироническую песню, в которой показала всю сущность россиян.

В антивоенной композиции под названием "PODNHA" певица спела о том, как кремлевские власти пытаются "приучить" своих граждан "любить родину", даже несмотря на то, что их страна впала в глазах всего мира. В нецензурных строчках Земфира высмеяла то, во что превратилась ее родина.

Вместе с треком певица представила liryc-видео, в котором люди падали, как фигурки в игре "Тетрис". Режиссер и близкая подруга Земфиры, Рената Литвинова, зачитала в начале строчки, в которых говорится, что в РФ певицу признали "иноагентшей".

"Мы научим тебя, с*ка родину любить, целовать ее ботинки и подошвы. Мы научим тебя, с*ка, родину любить настоящее, грядущее и прошлое. Мы научим тебя, с*ка, родину любить. Даже если мы с тобой нигде не прошенны. Научись, с*ка, родину любить", — поется в песне Земфиры.

В Instagram на певицу уже налетели возмущенные россияне, которых оскорбила песня Земфиры. Жители РФ разгневалась на то, что исполнительница покинула их тонущий корабль и не поддерживает кремлевскую власть: "Отбились от народа вы", "Есть ли у автора действительно Родина? Даже пришлось слово исказить буквой N", "Зачем лить грязь из-за бугра? ".

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине певица Земфира высказалась против российских властей и покинула Москву. Сейчас певица находится во Франции. Исполнительница неоднократно выступала с речами в поддержку Украины и призывала остановить российского диктатора Путина.

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