Земфира на концерте в Берлине призвала Россию остановить войну: "Происходят перманентные обстрелы Украины"

Певица уже не в первый раз на своем концерте говорит о том, что РФ развязала полномасштабную войну в Украине.

Российская певица Земфира 26 октября дала концерт в немецкой столице Берлине.

Со сцены исполнительница отметила, что уже 245-й день войны, развязанный Россией против Украины. Артистка призвала свою страну остановиться и прекратить убивать:

"Сегодня 245-й день войны, которую развязала моя страна. Более двух недель происходят перманентные обстрелы Украины. Я считаю, моя страна должна прекратить эту войну. Нет войне!" — сказала Земфира.

После этого исполнительница спела композицию "Не стреляйте". Отметим, что на каждом своем концерте в рамках европейского тура Borderline, прежде чем исполнить трек "Не стреляйте", Земфира говорит, какой день войны и призывает Россию остановить войну в Украине.

Так вот, во время концерта в Гамбурге Земфира говорила об атаке россиянами украинских электростанций, из-за чего до сих пор в нашей стране происходят перебои со светом.

Напомним, 9 октября во время выступления в Лимасоле Кипр Земфира со сцены призналась, что ежедневно молится о том, "чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну".

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