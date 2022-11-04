Земфира в Лондоне выступила с антивоенной речью: "Просто сейчас моя страна уничтожает Украину"

Российская певица Земфира отыграла концерт в Лондоне, где в очередной раз выступила с антивоенной речью.

В частности, исполнительница высказала слова поддержки Украине. Певица отметила, что больше никогда не выступит в украинских городах, но всегда будет помнить эти концерты.

"Я хочу выразить, во-первых, поддержку Украине. Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты: Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не заберет, это навсегда со мной", — отметила певица.

Вместе с тем, исполнительница вспомнила и выступления в России. По словам Земфиры, она никогда не забудет те "светлые лица", которые видела на концертах. Впрочем, звезде жаль свою страну, развязавшую войну. По словам артистки, РФ уничтожает сейчас не только Украину, но и саму себя.

"В то же время мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Просто сейчас идет война, совершенно бессмысленная и жестокая. Просто сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира. Нет войне!" – добавила певица.

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