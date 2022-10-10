Земфира прямо со сцены призвала Россию остановить войну: "228-й день ада, ставшего реальностью"

Вчера, 9 октября, российская исполнительница Земфира в Лимассоле, Кипр, впервые на своем концерте высказалась о войне в Украине.

В частности, артистка отметила, что молится каждый день, чтобы ужасная война закончилась. Также исполнительница отметила, что Россия должна прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

"Сегодня 228-й день войны. 228-й день (ред. — сегодня 229-й день войны) ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну", – просто со сцены сказала исполнительница.

После своей антивоенной речи Земфира исполнила песню "Не стреляйте".

Напомним, российская исполнительница и раньше демонстрировала, что не поддерживает развязанную Россией войну. Так, в соцсетях знаменитость публиковала антивоенные сообщения. Также певица выпустила клип на песню "Не стреляйте", где показала жуткие кадры войны в Украине, которую враждебно развязала Pocсия.

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