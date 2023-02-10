Земфиру признали "иноагентом" в России из-за антивоенной позиции и поддержки Украины

Российская певица Земфира попала в обновленный список "иностранных агентов" в РФ.

Новый статус на родине исполнительница получила из-за своей активной позиции против войны в Украине, которую развязала Россия. В кремлевском минюсте Земфиру обвиняют в том, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".

Теперь на певицу будут наложены ряд ограничений и требований, за невыполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного.

Земфира / Фото: facebook.com/zemfiraramazanova

Напомним, что с начала полномасштабной войны Земфира выступила против российских властей. Исполнительница покинула РФ и сейчас проживает во Франции. Также в Европе певица неоднократно давал концерты, на которых призывал Россию прекратить войну.

Также в мае 2022 года Земфира представила эмоциональный клип на песню "Мясо", в которой спела о войне в Украине.

Читайте также: