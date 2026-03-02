- Дата публикации
Зендея и Том Холланд тайно поженились: 29-летнюю актрису подозревают в беременности
В Голливуде заговорили о секретной свадьбе Зендеи и Тома Холланда, а возможно и будущем родительстве
В Голливуде вспыхнула новая волна обсуждений вокруг одной из самых любимых пар индустрии — Зендеи и Тома Холланда. Причиной стал неожиданный комментарий их давнего друга и стилиста Лоу Роуча, который фактически заявил, что актеры уже женаты.
Во время общения с журналистами Access Hollywood на красной дорожке церемонии Actor Awards 1 марта Роуч заинтриговал фразой: «Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили». Когда репортер уточнил, правда ли это, стилист лишь рассмеялся и подтвердил: «Абсолютная правда».
Официальных заявлений от представителей звезд пока нет, однако поклонники уже активно обсуждают возможную тайную церемонию.
Напомним, история их любви началась еще в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». От дружбы на площадке — до помолвки в конце 2024 года, о которой стало известно после появления актрисы с кольцом на безымянном пальце.
Впрочем, это не единственная причина для обсуждений. В Сети ходят слухи, что Зендея может быть беременной. Актриса в последнее время реже появляется на публике, а для выходов выбирает преимущественно объемные наряды, которые скрывают фигуру. На некоторых видео поклонники также заметили, что она часто держит руки возле живота, что лишь подогрело предположения.
Зендея неоднократно признавалась, что ей непросто балансировать между личной жизнью и всемирным вниманием. В интервью она подчеркивала: любовь — это что-то сакральное, что хочется оставить только для двоих.
Холланд также откровенно говорил о трудностях приватности, отмечая, что из-за популярности даже самые интимные моменты мгновенно становятся публичными.
Несмотря на это, пара продолжает строить отношения, пытаясь защищать свое пространство и одновременно не отказываться от счастья.
