Зендея и Том Холланд тайно поженились: 29-летнюю актрису подозревают в беременности

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

В Голливуде вспыхнула новая волна обсуждений вокруг одной из самых любимых пар индустрии — Зендеи и Тома Холланда. Причиной стал неожиданный комментарий их давнего друга и стилиста Лоу Роуча, который фактически заявил, что актеры уже женаты.

Во время общения с журналистами Access Hollywood на красной дорожке церемонии Actor Awards 1 марта Роуч заинтриговал фразой: «Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили». Когда репортер уточнил, правда ли это, стилист лишь рассмеялся и подтвердил: «Абсолютная правда».

Официальных заявлений от представителей звезд пока нет, однако поклонники уже активно обсуждают возможную тайную церемонию.

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

Напомним, история их любви началась еще в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». От дружбы на площадке — до помолвки в конце 2024 года, о которой стало известно после появления актрисы с кольцом на безымянном пальце.

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

Впрочем, это не единственная причина для обсуждений. В Сети ходят слухи, что Зендея может быть беременной. Актриса в последнее время реже появляется на публике, а для выходов выбирает преимущественно объемные наряды, которые скрывают фигуру. На некоторых видео поклонники также заметили, что она часто держит руки возле живота, что лишь подогрело предположения.

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

Зендея неоднократно признавалась, что ей непросто балансировать между личной жизнью и всемирным вниманием. В интервью она подчеркивала: любовь — это что-то сакральное, что хочется оставить только для двоих.

Холланд также откровенно говорил о трудностях приватности, отмечая, что из-за популярности даже самые интимные моменты мгновенно становятся публичными.

Несмотря на это, пара продолжает строить отношения, пытаясь защищать свое пространство и одновременно не отказываться от счастья.

