Зендея впервые отреагировала на громкие слухи о браке с Томом Холландом

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

Американская актриса Зендея впервые прокомментировала слухи о тайной свадьбе с актером Томом Холландом.

Информационный шум вокруг пары вспыхнул после заявлений стилиста Ло Роуча, а затем подлил масла в огонь и вирусный контент в сети. Пользователи начали активно распространять изображения якобы с церемонии, из-за чего многие поверили в реальность события. В конце концов актриса решила лично расставить все акценты во время эфира шоу Jimmy Kimmel Live!

«Многих людей они обманули. Когда я просто гуляла в реальной жизни, люди говорили: „О Боже, ваши свадебные фотографии замечательные“, а я отвечала: „Дорогие, это искусственный интеллект. Они ненастоящие!“. Хотя многие близкие считали их настоящими и разозлились, что не получили приглашения», — подчеркнула Зендея.

В то же время звезда не стала прямо отвечать, действительно ли они с Холландом уже официально узаконили отношения. Такая сдержанность лишь подогрела интерес поклонников, которые продолжают внимательно следить за каждой деталью их личной жизни. Пара традиционно избегает излишней публичности, оставляя самое важное вне камер.

Отметим, знакомство актеров состоялось еще в 2016 году во время работы над фильмом «Человек-паук: Возвращение домой». Впоследствии, в 2021-м, о романе начали говорить в медиа. Позже появлялись предположения об их помолвке. Впрочем, официальных подтверждений от самих звезд до сих пор не было.

Напомним, недавно прозвучало неожиданное заявление, что Зендея и Том Холланд тайно поженились. 29-летнюю актрису даже подозревают в беременности.