Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

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В семье голливудских актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс особенный праздник. У влюбленных годовщина брака.

Артисты уже 26 лет живут в статусе мужа и жены. Конечно же, Кэтрин Зета-Джонс не обошла вниманием особенную дату в их семейной жизни и публично поздравила мужа, посвятив ему пост в Instagram. Актриса адресовала Майклу Дугласу нежные слова любви.

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«Я люблю тебя — до края света и обратно! С 26-й годовщиной свадьбы!» — обратилась к мужу актриса.

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Кэтрин Зета-Джонс показала, в каком необычном месте они празднуют годовщину. Парочка отправилась на край света в прямом смысле этого слова. В частности, актеры побывали в Антарктике. Артистка также опубликовала романтическое черно-белое фото с возлюбленным, где они на фоне гор дарят друг другу сладкие поцелуи.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © instagram.com/catherinezetajones

Отметим, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас сыграли свадьбу 18 ноября 2000 года, а встречаться они начали в марте 1999-го. За это время у пары родились сын и дочь.

Кстати, недавно Майкл Дуглас впервые за долгое время показался на публике с детьми от Кэтрин Зета-Джонс. Они вместе побывали на светском мероприятии.

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