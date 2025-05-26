Зета-Джонс показалась с Дугласом на фоне новостей об их разрыве и сообщила о важном событии в семье

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Getty Images

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Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс неожиданно показалась с мужем, американским актером Майклом Дугласом, и сообщила о важном событии в их семье.

Оказывается, в этом году в семье артистов есть выпускница. Дочь супругов — 22-летняя Кэрис — закончила вуз. Девушка стала выпускницей Браунского университета в США. Поэтому Кэтрин Зета-Джонс опубликовала фото, где они с мужем нежно поздравляют дочь с особым событием в ее жизни. Актриса отметила, что вместе с Майклом Дугласом очень сильно гордится достижениями Кэрис. Знаменитость также добавила, что это лишь один из этапов в жизни дочери, дальше ее еще много чего ждет впереди.

Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и их дочь / © instagram.com/catherinezetajones

"Мы оба такие гордые родители сейчас! Все только начинается!" — отметила актриса.

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Также Кэтрин Зета-Джонс показала, какой был выпускной у дочери. Кэрис выбрала светлое платье. Конечно, поверх наряда девушка надела мантию выпускницы и конфедератку. Волосы Кэрис распустила, а образ дополнила легким макияжем.

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа закончила университет / © instagram.com/catherinezetajones

Кстати, что интересно, это впервые за долгое время Кэтрин Зета-Джонс показалась с Майклом Дугласом. К слову, с конца апреля ходят слухи, что пара разводится. Впрочем, сами же актеры новости о разрыве пока не комментируют.