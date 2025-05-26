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Зета-Джонс показалась с Дугласом на фоне новостей об их разрыве и сообщила о важном событии в семье
Кэтрин Зета-Джонс впервые за долгое время показалась с мужем Майклом Дугласом. Оказывается, в их семье важное событие, связанное с 22-летней дочерью Кэрис.
Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс неожиданно показалась с мужем, американским актером Майклом Дугласом, и сообщила о важном событии в их семье.
Оказывается, в этом году в семье артистов есть выпускница. Дочь супругов — 22-летняя Кэрис — закончила вуз. Девушка стала выпускницей Браунского университета в США. Поэтому Кэтрин Зета-Джонс опубликовала фото, где они с мужем нежно поздравляют дочь с особым событием в ее жизни. Актриса отметила, что вместе с Майклом Дугласом очень сильно гордится достижениями Кэрис. Знаменитость также добавила, что это лишь один из этапов в жизни дочери, дальше ее еще много чего ждет впереди.
"Мы оба такие гордые родители сейчас! Все только начинается!" — отметила актриса.
Также Кэтрин Зета-Джонс показала, какой был выпускной у дочери. Кэрис выбрала светлое платье. Конечно, поверх наряда девушка надела мантию выпускницы и конфедератку. Волосы Кэрис распустила, а образ дополнила легким макияжем.
Кстати, что интересно, это впервые за долгое время Кэтрин Зета-Джонс показалась с Майклом Дугласом. К слову, с конца апреля ходят слухи, что пара разводится. Впрочем, сами же актеры новости о разрыве пока не комментируют.