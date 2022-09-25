Зета-Джонс с мужем Дугласом празднуют дни рождения: актриса показала праздничное селфи

Так, сегодня, 25 сентября, и Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас празднуют дни рождения.

Кэтрин исполняется 53 года, а ее мужу Майклу – 78. По этому случаю Зета-Джонс на странице в Instagram разместила праздничное селфи, на котором позирует вместе с любимым.

Кадр был сделан в машине и во время отдыха пары. На первом фото именинники наряжены по-вечернему, актриса в изысканном платье, актер – в классическом костюме с галстуком.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

На другом же фото влюбленные запечатлены во время отпуска, где Зета-Джонс позировала в шляпке и черных очках, а Дуглас в этот момент целует руку жены.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Это наш день рождения! После 24 лет празднования нашего особого дня вместе, я все еще с нетерпением жду его. Я люблю тебя!" – подписала кадры Зета-Джонс.

В свою очередь, поклонники звездных супругов искренне их поздравили и пожелали еще долгих счастливых лет вместе: "с днем рождения вас обоих, берегите друг друга", "какая вы красивая пара, вас точно свела судьба, еще и день рождения в один день", " восхищаюсь вами".

Напомним, что тем временем коллега Майкла Дугласа, 63-летний Алек Болдуин в восьмой раз стал отцом и показал крошечную дочь.

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