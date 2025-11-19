Зета-Джонс в 25-ю годовщину брака с Дугласом показала их первую встречу и какой была роскошная свадьба

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Американский актер Майкл Дуглас и его жена Кэтрин Зета-Джонс празднуют годовщину брака.

В этом году звездные супруги вместе встречают серебряную свадьбу. По такому случаю звезды поделились с фанами своими самыми теплыми воспоминаниями. Так, в фотоблоге появилась подборка архивных фото. В частности, актриса поделилась архивными снимками со свадьбы, которую они с размахом отыграли 25 лет назад.

Звезда растрогала моментом, когда шла к алтарю, и своими воспоминаниями: «Пьянящий аромат цветов, сияние свечей, громкий валлийский хор и ты по другую сторону смотрел на меня так, как можешь только ты… Я люблю тебя сегодня, как и тогда».

Зета-Джонс также поделилась фото первой встречи с актером, попросив поклонников обратить внимание на ее взгляд — именно тогда между ними зародилась химия, которая длится уже четверть века. И добавила еще несколько снимков с их совместными счастливыми моментами.

В свою очередь Майкл Дуглас также не сдерживал эмоций в годовщину и посвятил жене короткую, но очень нежную публикацию со словами: «С 25-й годовщиной, моя родная Кэтрин. Кто бы мог подумать? Со всей моей любовью, Майкл».

