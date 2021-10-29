Зейн затолкал тещу Иоланду Хадид в шкаф и назвал "шл*хой"

Против артиста возбудили уголовное дело.
Конфликт между певцом Зейном Маликом и матерью его жены, модели Джиджи Хадид Иоландой обрастает новыми подробностями.
Стало известно, как именно между родственниками произошел конфликт. Как передает портал TMZ, ссора между Зейном и Иоландой Хадид случилась 29 сентября, когда она пришла в гости. Зейн назвал женщину "чертовой голландской шлюхой".
После чего схватил Иоланду, затолкал ее в шкаф, чем "вызвал душевные страдания и физическую боль". Эту ситуацию Малик опровергает.
Кроме того сообщается, что будучи вне себя от злости от Зейна досталось и дочери. Он сказал Иоланде "держаться подальше от его чертовой дочери" и добавил что это "бесовая сперма, которая вышла из его чертового члена". В этот момент в доме находился охранник, которому артист приказал "убираться к чертовой матери". Согласно документам в полиции, Зейн пытался драться с охранником.
После этого Малик якобы позвонил по телефону Джиджи, которая в тот момент находилась в Париже, и кричал, чтобы она "обзавелась яйцами и защитила их от ее матери". Говорят, что именно после этого инцидента Хадид ушла от Малика.
Против Зейна Малика возбуждено уголовное дело. Его обвинили в четырех преступлениях против Джиджи и Иоланды Хадид. Сначала он все возражал, но, по итогу, признал вину. Правда, не во всех четырех преступлениях.
В настоящее время Зейн Малик находится на испытательном сроке 90 дней по каждому пункту, всего 360 дней. Он также должен пройти курс управления гневом и программу домашнего насилия. Он не должен контактировать с Иоландой или охранником.
Читайте также: