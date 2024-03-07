Жадан эмоционально отреагировал на слова Соловий, что она его бросила: "Что это за х*йня"

Музыкант и писатель Сергей Жадан впервые отреагировал на признание певицы Кристины Соловий, что у них был роман.

Как известно, отношения с лидером группы "Жадан и Собаки" Соловий подтвердила в интервью Маше Ефросининой. Тогда же артистка поделилась, что инициатором их романа был именно Жадан. А вот прекратила эти отношения Соловий, потому что влюбилась в другого.

После таких откровений Соловий, фанаты Жадана запустили в микроблоге X флешмоб в поддержку музыканта:

Это стадия отрицания, господин. Потом последуют гнев, торг, депрессия, но впоследствии станет легче. Держитесь, друг, весь Twitter за вас

Сергей, держитесь

Не расстраивайтесь, у вас остались собаки

Сергей Викторович, держитесь, она вас недостойна

Кристина Соловий и Сергей Жадан

Впрочем, в свою очередь, Жадан на эти слова поддержки поклонников начал отвечать так, будто не понимает, о чем вообще говорится: "Что за х*йня?", "???", "Что происходит?". Несмотря на это, фаны считают, что музыкант реагирует так, будто не догадывается, почему именно они его поддерживают, потому что, скорее всего, для него это болезненная тема.

Жадан о том, что его бросила Соловий / Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Жадан о том, что его бросила Соловий / Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Жадан о том, что его бросила Соловий / Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Напомним, что на днях Кристина Соловий впервые подтвердила слухи о том, что встречалась со старшим на 18 лет музыкантом и поэтом Сергеем Жаданом. По словам Кристины, Жадан ей написал 22 февраля 2022 года. Соловей поделилась, что тогда она еще находилась в отношениях, а Жадан еще был официально женат:

"Эти отношения – и творческие, и личные – это была его инициатива. И мне раньше было даже жаль, что мои чувства оказались не такими сильными, как его. Он очень этого хотел. И я впала в иллюзию, что не могу ему этого не дать. Это была напряженная история, которая всем изрядно потрепала нервы", — сказала Соловий.

Кристина Соловий и Сергей Жадан, кадр из клипа "Юність"

Отметим, что ради Кристины Соловий Сергей Жадан разошелся с супругой после 15 лет брака. У него от предыдущих отношений есть 10-летняя дочь.

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