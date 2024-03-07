Жадан эмоционально отреагировал на слова Соловий, что она его бросила: "Что это за х*йня"

Фаны музыканта устроили флешмоб в его поддержку.
Музыкант и писатель Сергей Жадан впервые отреагировал на признание певицы Кристины Соловий, что у них был роман.
Как известно, отношения с лидером группы "Жадан и Собаки" Соловий подтвердила в интервью Маше Ефросининой. Тогда же артистка поделилась, что инициатором их романа был именно Жадан. А вот прекратила эти отношения Соловий, потому что влюбилась в другого.
После таких откровений Соловий, фанаты Жадана запустили в микроблоге X флешмоб в поддержку музыканта:
- Это стадия отрицания, господин. Потом последуют гнев, торг, депрессия, но впоследствии станет легче. Держитесь, друг, весь Twitter за вас
- Сергей, держитесь
- Не расстраивайтесь, у вас остались собаки
- Сергей Викторович, держитесь, она вас недостойна
Впрочем, в свою очередь, Жадан на эти слова поддержки поклонников начал отвечать так, будто не понимает, о чем вообще говорится: "Что за х*йня?", "???", "Что происходит?". Несмотря на это, фаны считают, что музыкант реагирует так, будто не догадывается, почему именно они его поддерживают, потому что, скорее всего, для него это болезненная тема.
Напомним, что на днях Кристина Соловий впервые подтвердила слухи о том, что встречалась со старшим на 18 лет музыкантом и поэтом Сергеем Жаданом. По словам Кристины, Жадан ей написал 22 февраля 2022 года. Соловей поделилась, что тогда она еще находилась в отношениях, а Жадан еще был официально женат:
"Эти отношения – и творческие, и личные – это была его инициатива. И мне раньше было даже жаль, что мои чувства оказались не такими сильными, как его. Он очень этого хотел. И я впала в иллюзию, что не могу ему этого не дать. Это была напряженная история, которая всем изрядно потрепала нервы", — сказала Соловий.
Отметим, что ради Кристины Соловий Сергей Жадан разошелся с супругой после 15 лет брака. У него от предыдущих отношений есть 10-летняя дочь.
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