Жадан ошеломил суммой, которую удалось собрать для ВСУ во время розыгрыша книг с автографом Залужного

Украинский поэт и музыкант Сергей Жадан рассказал о результатах розыгрыша своих книг с автографом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

На своей странице в Instagram Жадан провел конкурс, в котором разыграл 10 книг юбилейного издания "Динамо Харьков" с двумя подписями – генерала ВСУ и своей. Все, что нужно было сделать для участия – задонатить от 100 гривен.

За 10 дней Жадан назвал победителей и потрясающую сумму в 2,2 миллиона гривен, которую удалось собрать на нужды военных во время розыгрыша.

"Друзья, спасибо вам за эту фантастическую сумму, за вашу активность и за любовь к украинской армии и украинской поэзии! Благодаря вам имеем средства еще на десяток автомобилей", — сообщил о результатах Жадан.

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