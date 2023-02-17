Жадан ошеломил суммой, которую удалось собрать для ВСУ во время розыгрыша книг с автографом Залужного

Собранные средства пойдут на покупку автомобилей для военных.
Украинский поэт и музыкант Сергей Жадан рассказал о результатах розыгрыша своих книг с автографом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
На своей странице в Instagram Жадан провел конкурс, в котором разыграл 10 книг юбилейного издания "Динамо Харьков" с двумя подписями – генерала ВСУ и своей. Все, что нужно было сделать для участия – задонатить от 100 гривен.
За 10 дней Жадан назвал победителей и потрясающую сумму в 2,2 миллиона гривен, которую удалось собрать на нужды военных во время розыгрыша.
"Друзья, спасибо вам за эту фантастическую сумму, за вашу активность и за любовь к украинской армии и украинской поэзии! Благодаря вам имеем средства еще на десяток автомобилей", — сообщил о результатах Жадан.
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