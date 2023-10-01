Жадан впервые прокомментировал развод и ответил, встречается ли с Соловий

В июне этого года музыкант расстался с супругой после 15 лет брака.

Лидер группы "Жадан и Собаки", музыкант и писатель Сергей Жадан впервые публично прокомментировал развод с Ириной Куницыной после 15 лет брака.

В начале полномасштабной войны Жадан отправил жену и дочь из Харькова за границу. Но во время разговора с Соней Кошкиной на ее YouTube-канале отметил, что в разводе виноваты не факторы километров. Музыкант объяснил, что на их решение с экс-возлюбленной разойтись повлияло не расстояние, а "немножко другая ситуация". Впрочем, какая именно не уточнил.

"В моей ситуации у нас немного другая ситуация была. Но если говорить в принципе, то действительно, для многих из нас сегодня является определяющим фактор километров, фактор разорванности, фактор нарушения устоявшегося образа жизни. Это тоже одна из больших проблем наших", – высказался. Жадан.

Сергей Жадан с экс-женой и дочерью

Артист отметил, что сейчас очень важно поддерживать связь с теми, кто для тебя действительно важен.

"Очень важно в этой ситуации, несмотря на какие-то катаклизмы, пытаться поддерживать связи между людьми, которые тебе близки, которые тебе важны. Сегодня четко понимаешь, насколько весит контакт, привязанность, тепло между людьми", – сказал Жадан.

Когда журналистка отметила, что в настоящее время музыкант находится в новых отношениях, намекая на его вероятный роман с певицей Кристиной Соловий, он ответил: "Давай мы не будем касаться моей личной жизни так глубоко".

Сергей Жадан и Кристина Соловий / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Впрочем, ведущая добавила, что кроме личного, это еще и "крутая творческая коллаборация": "Любая творческая коллаборация – это круто", – ушел от ответа певец.

Напомним, что несколько недель назад Сергей Жадан в очередной раз подогрел слухи о романе с певицей Кристиной Соловий. Так, в соцсетях музыкант поделился снимком из Черновцов, на которых изображен с девушкой, очень похожей на Соловий. Пара стоит к камере спиной.

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