Жади в сковородках и озадаченный Лукас: звезды сериала "Клон" насмешили забавным видео

Актеры показали фрагмент одной из серий "20 лет спустя".

Бразильская теленовелла "Клон" в свое время произвела фурор и завоевала огромное количество поклонников во всем мире.

Прошло 22 года с тех пор, как "Клон" вышел на телеэкраны. Видимо, ностальгия по тем временам проснулась и у исполнителей главных ролей. Так, Мурило Бенисио, который в "Клоне" сыграл братьев-близнецов Лукаса и Диогу и клона Лео, и воплотившая на экране Жади Джованна Антонелли порадовали фанов забавным видео.

Звезды записали общий ролик, в котором воспроизвели фрагмент одной из серий, где Жади танцует для Лукаса. Правда, вместо соблазнительных нарядов, Жади "появилась" перед Лукасом увешанная сковородками, теркой и кастрюлей, по которым стучала, создавая музыкальные акценты.

Герой Мурило Бенисио Лукас был несколько озадачен такими танцами Жади и не скрыл своего удивления.

Отметим, что во время съемок сериала "Клон" между Джованной Антонелли и Муррило Бенисио возник страстный роман. В 2005 году у влюбленных родился сын Пьетро. Но потом актеры разошлись. Судя по их общему видео, они сумели остаться в дружеских отношениях.

Напомним, недавно мы писали о том, как за 20 лет изменились актеры сериала "Клон". Подробнее читайте и смотрите фото в нашем материале.

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