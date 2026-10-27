Жан Беленюк раскрыл настоящую цель поездки в Африку и рассказал о родных там

Жан Беленюк

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Украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк рассказал о поездке в Африку, где встретился с родными, в том числе 82-летней бабушкой, и объяснил цель визита в Руанду.

Беленюк побывал в стране не только по личным причинам. Поездка имела и дипломатическое значение. Украинская делегация отправилась туда для налаживания сотрудничества. Ведь Украина долгое время уделяла недостаточно внимания африканскому континенту. Между тем, Россия активно продвигала там собственные интересы. Во время визита спортсмену удалось провести время с близкими, которых он нечасто видит.

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«Мы туда ехали непосредственно, чтобы у нас была работа. У нас там, в Руанде, открылось посольство два года назад, и это был первый визит двухсторонний. Россия очень активно даже после коллапса Советского Союза продолжила присутствовать на африканском континенте. Продолжила там работать и продвигать свои интересы. А Украина, к сожалению, немного упустила эту возможность», — объяснил Жан в шоу «Ранок у великому місті».

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Жан Беленюк

Кроме рабочих встреч, визит подарил Беленюку возможность увидеться с семьей. Для этого близкие собрались в одном из местных заведений. Спортсмен отметил, что культура обслуживания в Африке несколько отличается от привычной украинцам, впрочем, это не помешало им приятно провести время вместе.

«Мы просто встретились в одном из кафе-ресторанов. Там, в Африке, это немного другая сфера обслуживания. Но, тем не менее, главное — это хорошая атмосфера, главное, что я увидел свою сестру, свою бабушку, ей 82 года, я увидел своих дядей и провел с ними вечер», — поделился спортсмен.

Жан Беленюк с бабушкой / © instagram.com/zhanbeleniuk/

Жан Беленюк с сестрой / © instagram.com/zhanbeleniuk/

Жан Беленюк с семьей / © instagram.com/zhanbeleniuk/

Поездка в Руанду стала для Беленюка возможностью совместить государственные дела с приватной встречей с родными. Особенно ценным для него стало общение с бабушкой, которой исполнилось 82 года.

Напомним, недавно победитель «Шанса» Павел Табаков раскрыл истинную причину переезда в Польшу и вспомнил о тяжелом периоде.

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