Жан Беленюк рассказал, как до конца зимы остался без отопления в квартире: "Дома пять градусов"

Жан Беленюк / © instagram.com/zhanbeleniuk

Олимпийский чемпион, трехкратный медалист Олимпийских игр в греко-римской борьбе, а ныне нардеп Жан Беленюк рассказал, как до конца зимы остался без отопления.

В доме бывшего спортсмена, который расположен в Печерском районе столицы, возникла аварийная ситуация. В частности, начали лопаться батареи. Отопление отключили, а полноценный ремонт возможен только после завершения сезона. Об этом Жан Беленюк рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром".

"У меня дома пять градусов. У меня замерзла система отопления. Сказали, что до конца зимы, до конца этого сезона, уже не будет. Некоторые батареи срезали. Есть аварийная ситуация, отопление отключили. У меня дом старый, неидеальная система отопления, она непригодна в этом сезоне к обновлению", — говорит нардеп Анне Севастьяновой.

Жан Беленюк / © instagram.com/zhanbeleniuk

Жан Беленюк также поделился, что в квартире сейчас очень холодно, поэтому там довольно тяжело находиться. Сейчас бывший спортсмен выехал за город. Жан Беленюк живет вместе с мамой в частном доме.

"Я переехал. У меня мама живет за городом в частном доме. Там лучше ситуация. Сейчас переехал за город к ней. В своей квартире нельзя выживать. Ну, можно, но очень сложно", — признался нардеп.

Напомним, эта зима выдалась тяжелой для украинцев. У многих дома нет отопления, а также сложностей добавляют и длительные отключения света. Недавно актер Андрей Исаенко показал действенный самодельный прибор, который помогает без электричества обогреть дом.