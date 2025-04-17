Жан-Клод Ван Дамм, который во время войны приезжал в Украину, опозорился признанием в любви к Путину и России

Жан-Клод Ван Дамм / © Getty Images

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Американский актер Жан-Клод Ван Дамм, который в декабре 2022 года приезжал в Ужгород и выкрикивал "Слава Украине!", опозорился признанием в любви к путину и стране-агрессору России.

В частности, звезда Голливуда записала обращение к кремлевскому диктатору. На видео, которое активно распространили российские пропагандисты, актер выражает свое желание приехать в Россию, мол, он бы это сделал с удовольствием. Прибыть в страну-агрессор Ван Дамм собрался как "посол мира", чтобы это не значило. Правда, актер поклялся не говорить ничего о политике и, очевидно, о войне в Украине. Мол, он хотел бы встретиться с кремлевским диктатором и пообщаться о спорте, счастье и мире. Напоследок Ван Дамм заявил, что любит путина и "посылает большой поцелуй" России.

"Привет, господин Владимир Путин. Это Жан-Клод Ван Дамм. Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать это так, как вы хотите, быть послом мира. Я бы с удовольствием. Для меня будет большой честью иметь это звание. Мы скоро будем в России, если вы хотите этого. Давайте сделаем это – посол мира! Поговорим! Никакой политики! Только мир, спорт и счастье. Мы любим тебя! Большое спасибо, большой поцелуй России и большой поцелуй Путину и его семье", - говорит актер на видео.

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Что интересно, на ролике с актером засветился беглый экс-нардеп Александр Онищенко, который в конце 2020 года получил российское гражданство. Сейчас он находится в Дубае, откуда делится фото, на которых также был и голливудский актер.

Отметим, и раньше было известно, что Жан-Клод Ван Дамм тесно дружит с кремлевским диктатором и находится в хороших отношениях со скандальным главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Впрочем, с началом полномасштабной войны в Украине актер не комментировал их отношения.

Владимир Путин и Жан-Клод Ван Дамм / © Getty Images

Напомним, недавно Жан-Клод Ван Дамма обвинили в причастности к секс-торговле людьми. Звезда Голливуда уже прокомментировала серьезные обвинения в его адрес.