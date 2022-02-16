Жан-Клод Ван Дамм показал свою 88-летнюю маму, на которую очень похож

Родной человек звезды празднует день рождения.
Известный голливудский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм показал свою маму.
Так, 16 февраля родной человек звезды празднует день рождения. Элиане Ван Варенберг исполняется 88 лет. Сценарист посвятил имениннице трогательное поздравление в своем Instagram и поделился фото с ней. На снимке они позируют в ресторане.
"Сегодня день рождения у самой удивительной женщины на земле! Я люблю тебя, мама! И желаю тебе долгой, здоровой жизни, моя супердевочка! Давайте, друзья, поздравим маму вместе", – написал звезда.
Со своей стороны пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что актер – копия мамы. Также фанаты написали, что Элиана выглядит великолепно.
- Как вы похожи
- Мама выглядит очень хорошо
- Вы копия своей мамы
- Мама – красотка! А вы – ее копия
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