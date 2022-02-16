Жан-Клод Ван Дамм показал свою 88-летнюю маму, на которую очень похож

Жан-Клод Ван Дамм показал свою 88-летнюю маму, на которую очень похож

Родной человек звезды празднует день рождения.

Известный голливудский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм показал свою маму.

Так, 16 февраля родной человек звезды празднует день рождения. Элиане Ван Варенберг исполняется 88 лет. Сценарист посвятил имениннице трогательное поздравление в своем Instagram и поделился фото с ней. На снимке они позируют в ресторане.

Жан-Клод Ван Дамм с мамой / instagram.com/jcvd

"Сегодня день рождения у самой удивительной женщины на земле! Я люблю тебя, мама! И желаю тебе долгой, здоровой жизни, моя супердевочка! Давайте, друзья, поздравим маму вместе", – написал звезда.

Со своей стороны пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что актер – копия мамы. Также фанаты написали, что Элиана выглядит великолепно.

Как вы похожи

Мама выглядит очень хорошо

Вы копия своей мамы

Мама – красотка! А вы – ее копия

Читайте также: