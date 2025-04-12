Жан-Клода Ван Дамм отреагировал на обвинение в причастности к секс-торговле людьми

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

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Американский актер Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на обвинения в причастности к секс-торговле людьми.

Имя звезды Голливуда фигурирует в серьезном деле, расследование которого продолжается в Румынии. Актер якобы 10 лет назад воспользовался сексуальными услугами пяти румынских женщин, которые являлись жертвами секс-торговли. Более того, одна из потерпевших утверждает, что Ван Дамм "знал об их уязвимом состоянии".

Скандальные новости распространились в начале апреля. Долгое время актер воздерживался от комментариев, однако прервал молчание. Агент Ван Дамма в разговоре с изданием People опровергает все обвинения и называет их “абсурдными” и “необоснованными”. Он заявляет, что звезда Голливуда никоим образом не причастна к секс-торговле людьми и все подобные заявления не соответствуют действительности.

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Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

"Нам стало известно о статьях, утверждающих о предполагаемом романе в Каннах с участием господина Жана-Клода Ван Дамма. Сообщенные факты одновременно гротескны и несуществующие. Мистер Ван Дамм не желает комментировать или добавлять масла в огонь к этим сплетням, которые столь же абсурдны, как и необоснованны”, - комментирует агент актера.

Напомним, в начале апреля Жан-Клод Ван Дамма обвинили в причастности к секс-торговле. Более того, утверждалось, что против звезды Голливуда возбудили уголовное дело. А все это из-за инцидента, который произошел 10 лет назад в Каннах. Ван Дамм якобы воспользовался сексуальными услугами пяти румынских женщин, среди которых были и несовершеннолетние, которые являлись жертвами секс-торговли. Отмечалось, что актер знал это. В настоящее время в Румынии занимаются расследованием дела о возможной причастности артиста к преступлению.