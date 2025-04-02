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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
879
Время на прочтение
1 мин

Жана-Клода Ван Дамма обвинили в причастности к секс-торговле несовершеннолетними

Против звезды Голливуда возбудили уголовное дело в Румынии.

Автор публикации
Валерия Сулима Валерия Сулима
Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм / © Associated Press

Американский актер Жана-Клод Ван Дамма был обвинен в причастности к секс-торговле несовершеннолетними.

Уголовное дело против звезды Голливуда возбуждено в Румынии, расследованием которого занимается подразделение прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (DIICOT). Жана-Клода Ван Дамма обвинили в получении сексуальных услуг от румынских женщин, которые стали жертвами торговли людьми, передает HotNews.

Одна из потерпевших рассказала, что инцидент якобы произошел 10 лет назад в Каннах. Женщины в тот момент были несовершеннолетними. Прокуратура занимается расследованием дела о возможной причастности актера. Сам Жан-Клод Ван Дамм не комментировал обвинения против него.

Жан-Клод Ван Дамм / © Getty Images

Жан-Клод Ван Дамм / © Getty Images

По данным СМИ, вербовкой занималась организация, которая прикрывалась модельным агентством. Девушек, среди которых были и несовершеннолетние, под психологическим давлением и манипуляциями якобы заставляли оказывать сексуальные услуги “высокопрофильным” клиентами. В настоящее время прокуратура занимается расследованием дела.

Напомним, недавно в Украине разгорелся громкий секс-скандал. Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса и директора и художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса ряд студенток обвинили в домогательствах. В ходе расследования его отстранили от работы. Впрочем, недавно Билоус снова начал выполнять свои рабочие обязанности в Молодом театре. В КГГА объяснили почему.

Дата публикации
Количество просмотров
879
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