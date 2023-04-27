Жанна Бадоева, которая отказалась от украинского гражданства, возобновила съемки в России

Экс-ведущая проекта "Орел и Решка" Жанна Бадоева, долгое время проживавшая и работавшая в Украине, уже год молчит о полномасштабном вторжении россии в нашу страну.

Более того ведущая, которая еще в 2019 году отказалась от украинского гражданства, в сентябре 2022 года возобновила съемки своего тревел-шоу в россии. Об этом в новом выпуске "Слава ПРО" рассказал Слава Демин.

"Жанна отказалась от украинского гражданства еще в 2019 году. В сентябре 2022 года стало известно, что она продолжает сотрудничество с российскими телеканалами. А в январе Жанна Бадоева попала под санкции СНБО. У Жанны выходит тревел-шоу на одном из российских телеканалов и осенью выпуски возобновились", — рассказал Демин.

Жанна Бадоева / Фото: instagram.com/janna_badoeva

Отметим, что ранее в одном из интервью Жанна Бадоева рассказывала, что она уехала из Киева, ничего там не ведет, так что теперь ее с Украиной ничего не связывает. "Я работаю в развлекательном слоте, поэтому в принципе я развлекаю людей всего мира", – говорила в 2019 году Бадоева.

Жанна Бадоева с мужем / Фото: instagram.com/janna_badoeva

Отметим, что в 2015 году Жанна Бадоева вышла замуж за уроженца Львова и бизнесмена из Италии Василия Мельчинина. Поговаривают, что Бадоева получила итальянское гражданство.

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