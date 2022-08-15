Жареные опасные пауки и смертоносная рыба фугу: фуд-открытия Дмитрия Комарова в "Мире наизнанку"

Уже сегодня, 15 августа, в 17:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение на экраны любимого популярного тревел-шоу "Мир наизнанку".

Теперь в будни главный путешественник страны Дмитрий Комаров будет рассказывать о традициях и обычаях разных стран мира.

За 13 сезонов шоу "Мира наизнанку" Комаров объездил 17 стран мира. И снова миллионы украинцев смогут наблюдать за бесстрашным путешественником, который не устает в каждом выпуске удивлять зрителей достопримечательностями из дальних стран мира.

За 12 лет существования "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров совершил невероятное количество разнообразных открытий и по-настоящему погрузился в фуд-культуру этих стран.

Например, в первом сезоне шоу в Камбодже путешественник попал в племя кхмеров, никогда не видевших белых людей. Комаров также изучил, чем оно питается. Оказалось, что при Пол Пота, когда всю страну заставляли работать на рисовых полях, люди стали есть пауков, это блюдо стало для них настоящим деликатесом. Охота на них очень опасна. Пауки имеют большие зубы, от укуса можно получить серьезную опухоль, даже умереть. Кхмеры показали съемочной группе "Мира наизнанку" весь процесс приготовления: пауков ловить нужно руками, но брать за спинку, чтобы паук не вывернулся и не укусил. Затем, как картошку фри, этих гигантов жарят в масле и едят целиком.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

А в 2017 году во время экспедиции в Японию Комаров решился испытать удачу и отведать смертоносную рыбу фугу, от яда которой не существует противоядия. В Японии эту рыбу готовят исключительно те, кто имеет специальную лицензию. Несмотря на такую опасность, японцы обожают этот деликатес и ежегодно используют более 10 тонн рыбы фугу.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Это самый опасный деликатес в моей жизни. Яда одной рыбы фугу достаточно, чтобы убить 40 человек", — отметил телеведущий перед тем, как попробовать кусочек сырой фугу.

А в одном из последних сезонов программы в Эквадоре главный путешественник страны изучал кухню дикого племени ваорани. Несмотря на огромный багаж путешествий, способ приготовления местного лакомства чичи удивил даже Дмитрия Комарова. Эти сладости готовятся из местного корнеплода юкки, но необычным для украинцев методом.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Чича – традиционное лакомство ваорани. Еда на каждый день, что-то вроде борща для индейцев Эквадора. Без чичи здесь не проходят ни будни, ни праздники. Готовят ее очень странным способом. Более чем за 10 лет путешествий по всему миру и поедание всякой гадости, я не видел ничего подобного.Чтобы блюдо было более сочным и вкусным – вареную юкку жуют, а затем снова выплевывают в блюдо. Причем чича считается готовой только после того, как местный "картофель" тщательно пережевали, выплюнули и дали ему настояться", - рассказал Дмитрий Комаров.

Эти и другие приключения главного путешественника страны телезрители смогут увидеть уже сегодня, 15 августа, с 17:00 на телеканале ТЕТ в тревел-шоу "Мир наизнанку".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Напомним, телеканалы ТЕТ и 1+1 объединят программные силы: теперь зрители смогут смотреть крупнейшие шоу страны на одной площадке. Новый сезон на ТЕТ с любимыми продуктами 1+1 начался уже 8 августа.

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