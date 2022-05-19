"Ждем, когда в России рухнет фашизм": известная британская группа отказалась от концертов в РФ

"Ждем, когда в России рухнет фашизм": известная британская группа отказалась от концертов в РФ

Все больше и больше мировых знаменитостей отказываются от концертов в стране-агрессорке России, выражая свою солидарность с Украиной.

На этот раз известная британская группа Pet Shop Boys отменила свои концерты в РФ, запланированные на лето.

Как объяснили музыканты, они много раз раньше были в России, и песни писали на русскую тематику. Но после событий 24 февраля, когда российские военные вражески вторглись на территорию суверенной страны, исполнители не хотят ездить в страну-агрессорку.

"В 2009 году мы начали наше мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Мы много раз посещали Россию и писали песни с российской тематикой и влияниями. Сейчас невозможно представить, чтобы мы могли там побывать или выступить", — отметили музыканты.

Вместе с тем, артисты говорят, что смогут приехать в Россию только тогда, когда там упадет фашизм, а криминальные политики предстанут перед правосудием.

"Но мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в России рухнет, криминальные политики предстанут перед правосудием, начнут говорить правду, РФ не будет нападать на соседние страны, и родится новая Россия. Надеюсь, мы еще будем рядом, чтобы увидеть это", – написали музыканты.

Отметим, Pet Shop Boys – английский музыкальный поп-гурт, существующий с 1981 года. За свою карьеру участники коллектива написали немало известных песен, среди которых Rent, It`s A Sin, Domino Dancing, So Hard и другие.

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