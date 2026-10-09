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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Жду полицию": Ксения Мишина повредила новое элитное авто за 5 млн грн и показала, как это произошло

Еще весной Ксения Мишина рассекретила покупку нового автомобиля. А это же артистка попала в неприятный инцидент.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ксения Мишина

Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина повредила свой новый элитный автомобиль, который она приобрела за пять миллионов гривен.

Весной артистка пересела за руль премиального кроссовера Mercedes-Benz GLE 450. Не успела знаменитость и года отъездить на авто, как уже его повредила. Ксения Мишина, когда совершала маневр, задела боком парковочный столбик с цепью. В результате этого на одной из сторон автомобиля образовались глубокие горизонтальные царапины и вмятины, проходящие через две дверцы.

«Жду полицию», — поделилась с поклонниками актриса.

Авто Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Авто Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина после инцидента получила множество комментариев. Артистке писали разное — и поддерживали ее, и упрекали за невнимательность. Сама же Ксения Мишина говорит, что расстраиваться из-за этого не собирается. Конечно, ситуация неприятная, но она уже ничего не изменит.

«Вот бы каждый день такой отзыв аудитории! Пишут мне: "Что ты наделала, это же новая машина!". Все уже, не новая машина. Все! Другое сообщение: "Молодец, обкатала, поздравляю!". Другое сообщение: "В такие моменты благодарю, что взяли деньгами, а не здоровьем". Вот я тоже так считаю. Есть два варианта, как вести себя: довести себя до истерики, но что это изменит — ничего. Есть другой вариант — это же просто металл. Так получилось…», — отметила актриса.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская стала владелицей нового роскошного авто. Артистка рассекретила, во сколько ей обошлась покупка машины.

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