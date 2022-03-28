"Желаю, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди": актер Панин эмоционально обратился к пропутинским коллегам

"Желаю, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди": актер Панин эмоционально обратился к пропутинским коллегам

Актер поздравлял коллег с Днем театра, который отмечают 27 марта.

Скандальный российский актер Алексей Панин эмоционально поздравил своих пропутинских коллег с Днем театра, который был 27 марта, и напомнил им об уничтоженном в Мариуполе российскими оккупантами Драматический театр.

Видео с Паниным появилось в Сети.

По его словам, театр у него ассоциируется не с творчеством и искусством, а со смертью. "Путинские палачи разбомбили Мариупольский драматический театр, в котором находились мирные люди. Президент России так долго искал фашистов в Украине, что ничего другого не придумал, как за***ить полностью русскоязычный город Мариуполь", — подчеркнул актер.

Он обратился к своим коллегам по сцене, в частности к Владимиру Машкову, Дмитрию Певцову, а также к тем, "кто поддерживаю эту специальную операцию, которую во всем мире называют войной".

"Я не знаю, сколько вы будете жить и как. Я желаю вам, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова, Херсона, стояли у вас перед глазами и говорили: "За что?". Я желаю вам, когда вы смотрите на своих детей, чтобы вспоминали тех детвор из Украины, которых доставали из-под завалов", — сказал лексий Панин.

Ранее Папин назвал своих соотечественников умственно ограниченными. Об этом он дал понять в переписке с читателями в одной из социальных сетей.

Напомним, в Мариуполе оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором прятались люди.

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