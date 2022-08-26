"Железный человек" Роберт Дауни-младший разозлил фанов, появившись в носках с надписью "россия"

Голливудский актер Роберт Дауни-младший разочаровал своих поклонников по всему миру, активно поддерживающих Украину в полномасштабной войне с РФ.

На днях исполнитель роли Железного человека в киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший отправился на отдых со своей семьей.

Актера увидели в Сен-Тропе, Франция во время семейного отпуска вместе с супругой Сьюзен и их 10-летним сыном Экстоном Дауни. И все бы ничего, если бы на ногах Дауни-младшего четко не виднелась надпись на носках "россия", да еще и на русском языке.

Foi aqui que pediram fotos?



Robert, Susan и Exton Downey em Saint-Tropez, Франция, curtindo as férias em familia. pic.twitter.com/CNn42uh9Ch – Robert Downey Jr. BR (@RDJBrazil) August 23, 2022

Эти носки были созданы российским дизайнером уличной одежды Гошей Рубчинским в коллаборации со спортивным брендом одежды Adidas.

То ли Дауни-младший не следит за ситуацией в мире, то ли не нашлось других носков под рукой, то ли таким образом выразил поддержку россии, впрочем, фанатов артиста очень возмутил его внешний вид: "Вы поддерживаете россию? Что вы об этом думаете? Вы на стороне Танатоса?", "Хорошо, что тогда победил Капитан Америка", "носки "россия"? Серьезно? Ты ужасен, Роберт! Ты не Железный человек — а человек-дерьмо, не Шерлок — Shitlock", "Эй, что за. .. Зачем вы одели эти носки?", "носки "россия"... Роберт поддерживает фашистскую Россию? Позор".

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