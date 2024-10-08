Жена 22-летнего Романа Сасанчина пожаловалась на серьезные проблемы в их отношениях

Жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина пожаловалась на серьезные проблемы в их браке.

Личным Иванна поделилась в Instagram после того, как поклонники забили тревогу. Дело в том, что избранница музыканта перестала делиться их общими фото и видео и вообще ничего не рассказывает об отношениях. Так что пользователи поинтересовались у Иванны, все ли у них хорошо.

Жена 22-летнего артиста не стала скрывать, а откровенно призналась, что в отношениях серьезные проблемы, намекнув на кризис. Впрочем, в подробности Иванна вдаваться не стала и не рассказала, что же произошло и почему возникли проблемы.

Роман Сасанчин с женой / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

"У нас все не ок, это очень мягко сказано. Больше касательно наших отношений говорить не буду", — отрезала возлюбленная певца.

Отметим, что Роман Сасанчин женился в декабре 2021 года в возрасте 19 лет. Уже в конце декабря того же года на свет появился первенец супругов – дочь Элизабет. Впрочем, в отношениях пары не все хорошо. Время от времени у них возникают проблемы, более того, Иванна даже в 2022 году думала о разводе, но брак удалось спасти. Снова о серьезных проблемах избранница музыканта заговорила весной этого года. Тогда Иванна делилась, что устала от обесценивания ее труда и хочет чувствовать себя за мужем, как за каменной горой.

Напомним, недавно юморист Юрий Ткач признался, что пережил серьезный кризис в отношениях с супругой. Также артист заговорил о предстоящем венчании.

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