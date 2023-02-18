Жена Адама Левина ошеломила внешним видом через месяц после третьих родов

Модель успела возвратиться к привычной форме.
Солист группы Maroon 5 Адам Левин и его жена, модель Victoria's Secret Бехати Принслу, в январе 2023 года третий раз стали родителями.
Однако уже через несколько недель после родов Бехати вместе с мужем вышла в свет. Вместе звездные супруги посетили вечеринку друзей. Фотографиями с вечера модель поделилась в Instagram.
Для первого выхода после третьих родов Бехати избрала дерзкий образ total black. Модель была одета полупрозрачный топ, брюки и кожаная куртка, а также массивные ботинки.
Поклонников Бехати ошеломил вид модели, ведь менее чем через месяц после родов звезда продемонстрировала подтянутый живот и стройную фигуру.
- Вау! Неужели так можно смотреться после родов?
- У вас просто прекрасный вид!
- Подождите... у вас только что родился ребенок?
- Я не верю, что она недавно родила третьего ребенка!
Отметим, что Адам Левин и Бехати Принслу пока скрывают пол и имя новорожденного ребенка. Также звезды воспитывают двух старших дочерей, Джио Грейс и Дасти Роуз.
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