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Жена Адама Левина ошеломила внешним видом через месяц после третьих родов

Жена Адама Левина ошеломила внешним видом через месяц после третьих родов

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
447
Время на прочтение
1 мин
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Жена Адама Левина ошеломила внешним видом через месяц после третьих родов

Адам Левин с женой / Фото: Associated Press

Модель успела возвратиться к привычной форме.

Солист группы Maroon 5 Адам Левин и его жена, модель Victoria's Secret Бехати Принслу, в январе 2023 года третий раз стали родителями.

Однако уже через несколько недель после родов Бехати вместе с мужем вышла в свет. Вместе звездные супруги посетили вечеринку друзей. Фотографиями с вечера модель поделилась в Instagram.

© instagram.com/behatiprinsloo
Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Для первого выхода после третьих родов Бехати избрала дерзкий образ total black. Модель была одета полупрозрачный топ, брюки и кожаная куртка, а также массивные ботинки.

© instagram.com/behatiprinsloo
Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Поклонников Бехати ошеломил вид модели, ведь менее чем через месяц после родов звезда продемонстрировала подтянутый живот и стройную фигуру.

  • Вау! Неужели так можно смотреться после родов?
  • У вас просто прекрасный вид!
  • Подождите... у вас только что родился ребенок?
  • Я не верю, что она недавно родила третьего ребенка!
© instagram.com/behatiprinsloo
Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Отметим, что Адам Левин и Бехати Принслу пока скрывают пол и имя новорожденного ребенка. Также звезды воспитывают двух старших дочерей, Джио Грейс и Дасти Роуз.

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Дата публикации
Просмотры
447
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