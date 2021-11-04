Жена актера Томусяка прокомментировала ошибочное внесение его в "черный список"

Женщина уже связалась с СБУ и Минкультом, чтобы они разобрались в этой ситуации.

Жена украинского актера Валентина Томусяка Екатерина Тишкевич прокомментировала внесение ее мужа в "черный список" Минкульта.

Женщина уверена, что ее супруг оказался в этом списке случайно. Екатерина подчеркнула, что к российской картине "Солнцепек" Томусяк никоим образом не причастен. Как известно, в этой картине идет речь о войне на Донбассе. Екатерина рассказала, что ранее кто-то на одном из российских сайтов внес ее мужа в список снявшихся в этой ленте актеров. Еще месяц назад избранница артиста написала этому сайту и Томусяка убрали из списка, пишут "Vesti".

Валентин Томусяк и Екатерина Тишкевич / instagram.com/mrsketrin

А вот почему Томусяк оказался в "черном списке" Минкульта, женщина не подозревает. Екатерина исключает, что в России есть актер – полный тезка ее мужа.

"Меня возмущает то, что люди перед тем как внести мужа в черный список не посмотрели картину и не перепроверили информацию. Такое впечатление, что они просто скопировали с какого-то сайта список актеров и внесли их всех в "черный список", — считает Екатерина.

Она уже связалась с СБУ и Минкультом, чтобы они обратили внимание на ситуацию и разобрались в ней. Отметим, что Томусяк снялся в новом сезоне украинского сериала "Крепостная", который вот-вот выйдет на ТВ. Если Минкульт не уберет актера из "черного списка", это будет означать, что все фильмы с его участием запретят в Украине.

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