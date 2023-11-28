Жена актера-военного Девизорова рассказала, как война изменила мужа и как часто они видятся

28 ноября в 20:00 на телеканале 2+2 состоится долгожданная премьера продолжения сериала "Плут".

Это история об авантюристе, сообразительном отчаянии по прозвищу Плут, который проворачивает аферу и устраивается в отдел полиции под именем своего погибшего друга. Во втором сезоне, столкнувшись с войной, Плут делает свой сознательный выбор – становится на путь справедливой мести, борьбы и спасения.

Одну из главных ролей в сериале сыграла актриса Светлана Гордиенко. Ее героиня – сдержанная, решительная оперативница Мария Глухова, которая в продолжении фильма влюбляется в разведчика.

Светлана Гордиенко в сериале "Плут"

О сходстве с экранной героиней, съемках романтических сцен, а также о муже, известном актере Максе Девизорове, который служит в рядах ВСУ, Светлана Гордиенко рассказала в интервью ТСН.ua

Светлана, "Плут-2" стал для вас первым телевизионным сериалом за время войны. Как тяжело было возвращаться на съемочную площадку?

Не могу сказать, что было очень тяжело, но перед съемками думала – готова ли я, нужно ли это сейчас. Но как только зашла на площадку, все вопросы отпали. Рада, что приняла участие в проекте, что все же уехал из Лондона, несмотря на то, что там была работа и контракт. Ведь я вернулась к своему любимому делу, "Плут" стал настоящим глотком воздуха для меня.

Светлана Гордиенко в сериале "Плут"

Что ждет вашу героиню в продолжении?

Думаю, никто в первом сезоне не ожидал, что история Маши будет развиваться именно так. Моя героиня стала более женственной и мягкой. Она наконец растаяла, встретив мужчину, которому смогла довериться. Кроме расследований, погонь за преступниками, испытаний войны, ее ждет красивая любовная линия, ради которой она часто действует решительно и эмоционально. В этом мы с ней схожи.

Светлана Гордиенко в сериале "Плут"

Вашего возлюбленного сыграл актер Сергей Козлов. Вы работали с ним до этого?

Мы познакомились на площадке, причем сразу должны были играть интимную, романтическую историю. Откровенно мне было непросто настроиться на эту сцену, но мы с Сергеем сразу смогли договориться об условиях нашего взаимодействия в кадре. После первого дубля все сложилось наилучшим образом, как результат – слезы на глазах съемочной группы.

Светлана Гордиенко в сериале "Плут"

Еще до начала полномасштабного вторжения вы учились и много времени проводили в Лондоне. Изменилось ли отношение иностранцев к Украине и украинцам за эти 20 месяцев? Как воспринимают войну в Украине?

Я не встречала уставших от войны в Украине британцев. Они очень сочувствуют нам, многие из них дают убежище и помогают украинцам, за что я очень благодарна этой стране. К примеру, я полтора года живу у женщины, которая уже стала частью моей семьи. Моя тетя с племянницей также жили в семье британцев, которые до сих пор отправляют им письма, подарки на дни рождения.

Светлана Гордиенко в Лондоне

Вы продолжили учебу в Лондоне или после начала вторжения ваши планы изменились? Чем сейчас занимаетесь?

После начала полномасштабной войны я впала в апатию в Лондоне и очень долго собирала себя в кучу. Не могла позволить себе заниматься своей жизнью и снова мечтать, что-нибудь планировать. Тратила много сил на то, чтобы справиться с огромным количеством новостей, что разрушают. Но потом попыталась восстановить свою жизнь, прошла свои курсы английского. Пока что я не закончила режиссуру, но вернусь к этому в ближайшее время.

Несмотря на свое состояние, я почти сразу присоединилась к волонтерской организации WomenFight 4 Ukraine, которая организует все большие митинги в поддержку Украины в Великобритании. О нас писали многие издания, в частности The New York Times.

Светлана Гордиенко в Лондоне

Также у меня получилось присоединиться к масштабному проекту, связанному с военнослужащими, Украиной. К сожалению, не могу делиться конкретной информацией, но знаю, что своей работой приближаю нашу победу. Когда начала работать здесь, почувствовала, что начала жить в контексте сегодняшнего дня. Вынужденные переселенцы поймут меня. За границей ты будто живешь в безопасности, но все равно постоянно волнуешься за родных, дом, да и вообще всех украинцев.

Ваш муж Максим Девизоров в рядах ВСУ. Вы поженились накануне его командировки на восток Украины. С какими эмоциями отпускали возлюбленного?

Отпускала Макса с чувством глобальной слабости. Хотя это на меня не похоже, я другой человек, достаточно сильный и уверенный.

Светлана Гордиенко и Максим Девизоров

Муж советовался, когда шел в ВСУ?

Нет! Я не смогла обсудить с ним его решение, как-то повлиять на это, наверное, из-за этого чувствовала беспомощность.

Психологи рассказывают, что возвращаясь домой с фронта, военные часто сталкиваются с непониманием со стороны жены, семьи. Так же близким тяжело понять защитников.

Не могу сказать, что у нас с мужем так, но когда он возвращается, замечаю, что у них там другое существование. Чтобы там выживать, военнослужащим совсем не нужны вещи, к которым мы привыкли в гражданской жизни. Поэтому, приезжая с фронта, защитники понимают, что многое вообще неважно. На все это накладываются мощные психологические перенапряжения.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

В этой ситуации помочь может только любовь, понимание и терпение. Настаиваю на том, что важно обращаться к сертифицированным психологам, которые специализируются именно на этой проблеме. На это нужно тратить много времени и внимания. Потому что военные возвращаются в разном состоянии, они проживают колоссальные потери. Мы им нужны. Это важная задача, которая стоит перед женами, родителями, друзьями и даже детьми воинов. Надеюсь, что психологических программ для семей военнослужащих будет больше.

Как часто вы видитесь с возлюбленным? Как проходят ваши встречи?

Мы видимся ровно столько, сколько разрешает законодательство, это где-то 30 дней в году. Были случаи, когда Макс выезжал по делам в прифронтовой город, и я приезжала туда. Но это максимум день.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

Чтобы вы посоветовали женщинам, которые ждут любимых с фронта? Как поддерживать отношения на расстоянии? О чем говорить, а какие темы лучше не затрагивать?

Несмотря на то, что мой муж на фронте, не считаю себя компетентным советником. Жены воинов согласятся, что отношения в таких условиях постоянно трансформируются, у каждого индивидуально, поэтому общей формулы нет. Каждому из нас в этих обстоятельствах требуется помощь и поддержка. То есть я поддерживаю мужа, а он – меня.

Светлана Гордиенко

Это важно для всех отношений – ценить друг друга, говорить, что вы нужны друг другу. Главное, не обманывать себя, не бояться своих мыслей, делиться ими, при этом иногда лучше делиться не со своим мужем, а со специалистом. Мне помогает выписывать какие-нибудь вещи на бумаге.

Я понимаю, как сложно женщинам военных, они получают не так много поддержки и внимания. Все, что у нас есть, это 10 дней раз в полгода. Опять же, я всегда говорю: если сложно, надо обращаться за специализированной помощью.

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