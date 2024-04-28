Жена актера-военного Дмитрия Совы призналась, где служит муж и как часто они видятся

Жена украинского актера Дмитрия Совы – актриса Даша Легейда – высказалась о службе ее мужа.

Артист еще в прошлом году вступил в ряды ВСУ, но не раскрывает подробностей о службе на фронте. Более подробно об этом рассказала Даша Легейда. Актриса призналась, что ее муж находится на службе в 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Там служит и отец артистки. Правда, у Дмитрия с тестем разные должности.

Также Легейда поделилась, что с начала службы в ВСУ ее муж ни разу не находился в отпуске. Сейчас они ждут, когда им наконец-то удастся увидеться.

Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

"Мой муж и папа служат в 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Конечно, на разных должностях. Видиться у нас получается очень редко. Дмитрий еще не был в отпуске, с тех пор как пошел в ВСУ. Мы очень его ждем, чтобы наконец провести время вместе", — рассказала артистка в интервью "24 каналу".

Также Даша Легейда высказалась о новом законе о мобилизации. По словам актрисы, нужно продумать механизм демобилизации военных, которые уже и не один год воюют на фронте. Артистка говорит, что все должно быть справедливо.

Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

"Не знаю, что говорить на эту тему. У меня нет слов. Как можно принимать законопроекты, не предусматривающие демобилизации, отдыха для тех ребят, которые воюют уже два года, а кто-то целых девять? Не понимаю, как нам достичь той справедливости, чтобы не было такого, что кто отдыхает за границей, а кто воюет", — высказалась актриса.

Напомним, недавно певица Злата Огневич рассказала о службе своего отца-пенсионера на фронте. Родной человек артистки лечит раненых защитников.

Читайте также: