Жена Алека Болдуина нежно поздравила мужчину с днем рождения и показала кадры с семью детьми

Голливудский актер Алек Болдуин отметил свой день рождения.

Жена звезды Хиллария решила публично поздравить своего любимого в Instagram. Она поделилась милой семейной фотографией, на которой супруги позировали вместе со своими семью детьми. В кадре царил полный хаос, ведь детям тяжело усидеть на одном месте и у каждого из них было свое более важное дело.

"Фото нашей дикости, такой, какой мы есть. Пусть этот год принесет тебе мир, здоровье и счастье. Нам посчастливилось быть рядом с тобой... из-за всего этого. С днем рождения, Алек — мы любим тебя", — подписала фотографию Хилария.

Алек Болдуин с семьей / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Своим поздравлением жена актера также хотела поддержать его на фоне судебных разбирательств дела об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". В феврале еще трое участников съемочной команды подали иск против Болдуина и требуют компенсацию из-за пережитого психологического потрясения.

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