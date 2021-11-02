Жена Алека Болдуина о ментальном здоровье актера: "Его преследует смерть"

Женщина переживает за мужа.

Жена актера Алека Болдуина Хилария сообщила, что очень волнуется за ментальное здоровье мужа.

Женщина говорит, что актер после того, как произошла трагедия на съемочной площадке, практически бодрствует. По ее словам, "его преследует смерть Галины Хатчинс", пишет издание People.

Галина Хатчинс / instagram.com/halynahutchins

"Хилария очень переживает за него. На самом деле он не спит, его просто преследует смерть Галины. Произошла ужасно трагедия, Алек ужасно чувствует себя", — рассказал источник из окружения семьи актера.

Впрочем, актер не хочет, чтобы ему сочувствовали. Он понимает, что семье погибшей Галины сейчас гораздо сложнее.

Отметим, во время съемок фильма "Ржавчина" произошел несчастный случай. Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Актеру дали оружие и заверили, что патроны бутафорские. Впрочем, они оказались боевыми.

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