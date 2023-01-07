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Жена Алека Болдуина отпраздновала 39-летие и поделилась трогательным видео с семью детьми

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
487
Время на прочтение
1 мин
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Жена Алека Болдуина отпраздновала 39-летие и поделилась трогательным видео с семью детьми

Фото: Associated Press

Семья весело поздравила мамочку.

Жена голливудского актера Алека Болдуина отметила свой 39-й день рождения в теплом семейном кругу.

На своей странице в Instagram Хилария Болдуин поделилась видео, на котором показала милое поздравление от мужчины и семерых детей. Хилария, держа на руках младшую дочь, задула свечи сразу на четырех тортах, а затем устроила танцевальную вечеринку с детьми.

А вот уже вечером Болдуин пригласил жену на романтическое свидание. На него Хилария надела минималистическое платье бежевого цвета, удачно подчеркнувшее ее фигуру.

"Люблю вас всех за пожелания ко дню рождения и помощь в праздновании 39... Здесь много торта, дикие танцевальные вечеринки Болдуинито, и красивый наряд, чтобы пойти на свидание с моим мужем", — написала в Сети Хилария.

Напомним, что на днях стало известно, что в семье Алека Болдуина ожидается пополнение – его старшая дочь Айрленд впервые станет мамой. Актер уже успел поздравить дочь с таким выдающимся событием.

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Дата публикации
Просмотры
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