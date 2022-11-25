Жена Алека Болдуина поделилась "неудачным" семейным фото с семью детьми и мужем

Жена голливудского актера Алека Болдуина, Хилария, поделилась забавной фотографией, которую семье удалось сделать за праздничным ужином.

На своей странице в Instagram любимая актера опубликовала хаотическое фото, на котором каждый из членов семьи делает все, что угодно, но не смотрит в камеру — некоторые из детей плакали, кто-то смеялся, а родители пытались следить за каждым из них.

"Счастливого Дня благодарения от нашего эпического неудачного фото до, возможно, вашего. Наша любовь и благодарность всем вам за то, что вы волшебные силы света в нашей жизни", — написала жена Болдуина.

Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Недавно жена звезды испугала поклонников фотографией с годовалой дочерью, под глазом у которой виднелся огромный синяк.

Напомним, что недавно голливудский актер в восьмой раз стал отцом. Вместе с Хиларией актер воспитывает семерых общих детей: 9-летнюю Кармен, 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, двухлетнего Эдуардо, 1-летнюю Люсию и новорожденную Илларию. К тому же у звезды есть 26-летняя дочь Айрленд от Ким Бесингер.

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