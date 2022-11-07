Жена Алека Болдуина показала, как выглядит после рождения седьмого ребенка

Жена голливудского актера Алека Болдуина, инструктор из йоги Хилария Болдуин, показала, как выглядит после родов.

В сторис в Instagram Хиллария обнародовала фотографию в длинном вечернем платье и продемонстрировала свой животик, оставшийся после рождения седьмого ребенка.

"Мой 6-недельный послеродовой живот", — написала супруга Болдуина.

Фото: instagram.com/hilariabaldwin

В соцсетях Хилария также рассказала, что почти сразу после родов начала возвращать свою физическую форму и заниматься спортом. На одном из видео жена известного актера продемонстрировала упражнения, помогающие ей усовершенствовать тело.

"Отжимания пугают. Но я работаю над тем, чтобы стать сильнее после родов... Мне нравится совмещать полные отжимания с модифицированными отжиманиями", — рассказала Хилария.

Напомним, что Алек Болдуин и Хилария воспитывают семерых общих детей: 9-летнюю Кармен, 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, двухлетнего Эдуардо, 1-летнюю Люсию и новорожденную Илларию. Также у актера есть 26-летняя дочь-модель Айрленд от Ким Бессингер.

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